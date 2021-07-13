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Gündem
AA
Haber Giriş: 13.07.2021 - 20:47 | Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Seyidov ile bir araya geldi

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri Komitesi Başkanı Seyidov ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Samad Seyidov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından bir paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Şuşa Beyannamesiyle kardeşlik bağlarımız her alanda daha da güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ve Seyidov görüşmesine, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı.

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