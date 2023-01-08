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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrika turuna başladı

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Güney Afrika#Cape Town
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrika turuna başladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 20:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika’ya geldi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika, Zimbabve, Ruanda, Gabon ile Sao Tome ve Prinsipe’yi kapsayan Afrika turunun ilk durağı Güney Afrika’ya geldi. Çavuşoğlu, başkent Cape Town’da Sultan II. Abdülhamid’in adını taşıyan, restorasyon çalışmalarını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) üstlendiği Nur’ul Hamidiye Camii’ni ziyaret etti.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Tüm kurumlarımızla işbirliği halinde dünyanın her yerinde kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

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#Mevlüt Çavuşoğlu#Güney Afrika#Cape Town

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