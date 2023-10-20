Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: Gazze’de 322 Türk tahliye bekliyor

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, komisyondaki sunumunda özetle şu bilgileri verdi: “Gazze Şeridi’nde (önceki gün itibarıyla) yaklaşık 700 kişi tahliye beklemekteydi; bunlardan 322’si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 104’ü KKTC vatandaşı, 214’ü Türk vatandaşı yakını. Filistinli -evli olanlar var, kuzen, yeğen gibi yakınlık olanları var- Anadolu Ajansı, TRT ve Sağlık Bakanlığı gibi 55 de kurum personelimiz var. Gazze’deki yaralıların ülkemizde veya bölgede kurulacak bir hastanede tedavisine yönelik hazırlıkları da yürütüyoruz.

KAHİRE ZİRVESİ

Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanımız ve bizler de muhataplarımızla sürekli temas halindeyiz. Buna ilaveten 21 Ekim’de Mısır’da birçok ülkenin katılımıyla Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde bu konu ele alınacak, muhtemelen Cumhurbaşkanımız, eğer bir sıkıntı olursa Bakanımız orada olacak.

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YARDIMLAR MISIR’DA

Gazze Şeridi’ne yönelik ayni yardımlarımızın ilk sevkiyatı Mısır El Arish Havalimanı’na 13 Ekim günü ulaştı, şimdi de peyderpey devam ediyor. Gemiyle de yardım gönderme hazırlıklarımız sürüyor. Kısaca kalemler şöyle: Şu ana kadar ulaşanlar 5 bin battaniye, 3 bin civarında gıda kolisi, 20 bin tıbbi malzemeden oluşan koli… Bunlar Mısır’a ulaştı, Mısır makamlarıyla iş birliği içinde muhafaza ediliyor. Refah Kapısı’ndan imkân verildiği ölçüde Gazze’ye ulaştırılacak.

YENİ ‘NAKBA’ ENDİŞESİ

Bazı ülkelerin haklı olarak, Refah sınırının açılmasının İsrail’in Gazze’yi boşaltma planına hizmet edeceği yönünde, yeni bir “Nakba” (1948’de İsrail’in bağımsızlığını ilan etmesi sonrası yaşanan kıyım ve sürgünler) yaşanacağı yönünde endişeleri var.

HAMAS BİR REALİTE

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Yıldız, “HAMAS ile temasımız tabii ki var. Çünkü biz çok defalar Filistin ulusal yönetimiyle Hamas’ı ülkede bir araya getirdik. Hamas sahada bir realite. Önümüzdeki günlerde de temaslar olacak, sivillerin serbest bırakılması konusunda. Bizim temasta olduğumuz Hamas’ın siyasi kanadı” dedi.

‘BARIŞ HEMEN ŞİMDİ’

İsrail’in Gazze’deki Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırısında 471 sivilin hayatını kaybetmesine yönelik tepkiler devam ediyor. KESK, DİSK, TMMOB, Ankara Tabip Odası ve Ankara Diş Hekimleri Odası, dün İsrail’in Gazze’ye yaptığı saldırıları düzenledikleri eylemde protesto etti. Kızılay’da Sakarya Meydanı’nda ‘Savaşa hayır, barış hemen şimdi’, ‘Katil İsrail Ortadoğu’dan defol’, ‘ Filistin halkı yalnız değildir’ sloganlarıyla saldırıları lanetleyen grup adına yapılan basın açıklamasında KESK Dönem Sözcüsü İbrahim Kara, “Filistin topraklarını işgal eden, halkını katleden İsrail her seferinde mağdur lanse ediliyor. İsrail’i lanetliyoruz, sivillerin canice bombalanması ağır savaş suçudur. İsrail savaş ve soykırım suçlarıyla yargılanmalıdır. Bölgeye savaş gemisi yollayanlar da bunun ortağıdır. Filistin halkının yaşam hakkı elden alınmaktadır” dedi. Mert Gökhan KOÇ / ANKARA