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Dışişleri, ABD'nin New Jersey eyaleti ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmayı kınadı

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#Dışişleri Bakanlığı#Güney Kıbrıs#New Jersey
Dışişleri, ABDnin New Jersey eyaleti ile Güney Kıbrıs arasındaki anlaşmayı kınadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 14:48

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New Jersey Eyaleti Milli Muhafızları'nın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile anlaşma yapmasını kınadı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "GKRY'nin geçtiğimiz ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki 'Ulusal Muhafızlar Bürosu Eyalet Ortaklığı Programı'na dahil edilmesinin ardından, bu defa da New Jersey Eyaleti Milli Muhafızlarının söz konusu program çerçevesinde GKRY Savunma Bakanlığı ile anlaşma imzalamasını kınıyoruz. Konu hakkında KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayı destekliyoruz" denildi.

"BÖLGENİN İSTİKRARINA HİZMET ETMİYOR"

ABD'nin, 2022 yılında GKRY'ye yönelik silah ambargosunu kaldırarak Kıbrıs Adası'ndaki dengeyi Kıbrıs Türklerinin hilafına bozduğu belirtilen açıklamada, son adımların da Rum tarafını silahlanmaya teşvik ettiği kaydedildi. ABD'nin politikasının, bölgenin istikrarına hiçbir şekilde hizmet etmediği belirtilerek, "ABD'yi bu politikasını gözden geçirmeye ve Kıbrıs meselesinin adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözümüne katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Ana vatan ve garantör Türkiye'nin bulunduğu yerde Kıbrıs Türküne asla el uzanamayacağı gerçeğinin Kıbrıs Rum tarafınca idrak edilmesini umuyor, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini temin edecek her türlü adımı atmayı sürdüreceğimizi vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Güney Kıbrıs#New Jersey

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