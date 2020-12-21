Dişçiler açık mı? Dişçiler çalışıyor mu?

Dişçiler açık mı ve çalışıyor mu soruları, tedavi süreci için randevu almak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, pandemi sürecinde dişçiler açık mı ve hizmet vermeye devam ediyor mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

DİŞÇİLER AÇIK MI?

Pandeminin ilk evresinde bir dönem kapalı kalan dişçiler, şu an belirli önlemler ile randevu almaya devam ediyor. Ancak, Ateş, Öksürük, Boğaz Ağrısı, İshal, Halsizlik, Koku Alamama gibi semptomlar gösteren hastaların tedavi süreci kabul edilmeyip en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.

Dişçiler, hasta kabulünde alınan tedbirler dolayısıyla şu aşamaları dikkate almak zorunda olacak;

• Oturma düzeninde sosyal mesafeye dikkat edilecek.

• Gereksiz eşya dergi, vs. bulunmayacak.

• Salonun fiziksel yapısına uygun sayıda hasta alınacak.

Hasta, randevu saatinden en erken 5 dakika önce kliniğe gelecek. Zorunlu durumlar hariç yanında refakatçi, çanta/poşet

bulundurmayacak.