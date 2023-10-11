‘Diri fay hattı haritası gerçeği yansıtmıyor’

Haberin Devamı

Önceki haritada 150 olan diri fay hattı sayısı yeni haritada 500’e çıktı. 45 il ile 110 ilçe aktif fay hatları üzerinde yer aldı. Yarımada konumundaki Türkiye’nin etrafındaki Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi’ndeki diri fay hatları MTA’nın yeni yayınladığı haritada yer almadı. MTA’nın aktif fay haritasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, denizlerde bulunan ve kıyıları tehdit eden fay hatlarının haritaya eklenmesini istedi.

‘ÖNLEM ALINMASI LAZIM’

Karadeniz Bölgesi’nin dolgularla büyüdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Bektaş, denizde oluşacak depremin karada olduğundan daha fazla etki göstereceğine işaret ederek şunları anlattı: “Dolgu alanları depremi olduğundan daha fazla büyüttüğü için ona göre önlem alınması lazım. Bugünkü harita sadece 6.6’lık bir deprem için bize hazır olun der. Ancak dolgular bu depremi 3-4 kat daha büyütebilir. O yüzden önlem alınması gerekiyor. Bugünkü MTA diri fay haritasında Karadeniz fayı gözükmüyor. İşte eksiklik burada. Bir deprem kaynağı gözükmüyor ama deprem tehlikesi haritası bu. Bu eksikliği nasıl tamamladı 2018 yılında? Yurtdışından almış olduğu, örneğin 2012 yılında Avrupa deprem haritasından yararlanarak eksikliği tamamladı. Ben isterdim ki MTA denizdeki fayları da bu haritaya işlesin, dolayısıyla bir bütün halinde Türkiye’nin gerçek deprem potansiyelini yansıtan bir harita olsun. Örneğin 2020 yılında İzmir’de olan 6.9’luk deprem, Ege Denizi içinde olmuştur. Ama o faylar yeni MTA haritasında yok, gözükmüyor. Trabzon’da 5.6 büyüklüğündeki Trabzon fayı üzerinde olan deprem, Karadeniz fayı gözükmüyor. Dolayısıyla denizlerimizi ve kıyılarımızı tehdit eden bu fayların muhakkak surette MTA diri fay haritasında olması gerekir. MTA’nın bugünkü aktif fay haritası Türkiye’nin gerçek veya toplam deprem potansiyelini tam olarak yansıtmıyor.”