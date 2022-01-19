Direksiyon sınavından kalınca öğretmeni dövdüler

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Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Sancaktepe’de direksiyon eğitim alanındaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, girdiği direksiyon sınavında başarısız olan kadın, eve gidince ailesine sınavdan kaldığını söyledi. Sinirlenen kadının babası ile ağabeyi, sınav arasında öğretmenlerin oturduğu kafeye gitti. Baba ile oğlu, o sırada bir meslektaşıyla masada sohbet eden komisyon başkanı öğretmen B.A.’nın yanına gitti. Baba oğul, kızlarının başarısızlığından sorumlu tuttukları öğretmen B.A.’ya saldırdı.

Bir anda baba ile oğlunun yumruklarına hedef olan öğretmen B.A. yere yığıldı. Kafedekilerin saldırgan baba ile oğlunu tutmasıyla olay sonlandı. Sancaktepe’de bir ortaokulda müdür yardımcılığı da yaptığı öğrenilen B.A., baba ile oğlundan şikayetçi oldu. İfadeleri alınan baba ile oğlu serbest bırakıldı.