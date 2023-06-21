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Direksiyon dersinde vitesi karıştırınca otomobil 8 metreden uçtu

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Kağıthane#Direksiyon Dersi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 21, 2023 11:42

Kağıthane'de, arkadaşından direksiyon dersi almak için araç kiralayan sürücü, vitesleri karıştırınca, önce park halindeki otomobile çarptı, ardından da yaklaşık 8 metre yükseklikten alt yolda park halindeki iki otomobilin üzerine uçtu. Kazada, sürücü ve yanındaki arkadaşı hafif yaralandı.

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Kaza, saat 16.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi, Enis Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek arkadaşından direksiyon dersi almak isteyen 23 yaşındaki Beyza Karamuk, mobil uygulama üzerinden bir otomobil kiraladı. Sokak üzerinde park halindeki otomobile binen Karamuk, iddiaya göre, aracı çalıştırırken vitesi karıştırdı.

Direksiyon dersinde vitesi karıştırınca otomobil 8 metreden uçtu

Geri geri giden otomobilin kontrolünü kaybeden Karamuk, park halindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki başka bir otomobile daha çarptı. Parkın duvarına çarpan otomobil kendi ekseni etrafında dönmeye başladığı sırada Beyza Karamuk kendisini otomobilden dışarı attı.

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Direksiyon dersinde vitesi karıştırınca otomobil 8 metreden uçtu

YAKLAŞIK 8 METRE YÜKSEKLİKTEN ALT SOKAĞA UÇTU

Demir korkulukları aşan otomobil, yaklaşık 8 metre yükseklikten alt yolda park halindeki 2 otomobilin üzerine uçtu. Otomobilin içinde bulunan Beyza Karamuk'un arkadaşı kazayı hafif yaralarla atlattı.

Direksiyon dersinde vitesi karıştırınca otomobil 8 metreden uçtu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif yaralarla atlatan Karamuk ve arkadaşı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Direksiyon dersinde vitesi karıştırınca otomobil 8 metreden uçtu

"KADININ OTOMOBİLDEN ATLADIĞINI GÖRDÜK"

Sokak sakinlerinden Cahit Kuru, "Yukarıdan aşağıya doğru araç gelirken, artık freni mi patladı, kontrolünü mü kaybetti bilmiyorum. Bariyerlere geldiği zaman kadın otomobilden atladığını gördük. Araba yukarıdan aşağıya düştü. Araçtakini de zaten sağ salim çıkarttık" dedi. Kazayı gördüğünü ifade eden Erhan Tanboğa ise "Araba yukarıdan geliyordu, ilk önce bir araca çarptı, sonra arkasıyla şu arabaya çarptı. Daha sonra dönerken duvara vurdu, sonra kadın arabadan kendini attı. Sonra araba döndü bariyerlerden aşağı düştü. Kadın şofördü, durumu iyiydi" diye konuştu.

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Direksiyon dersinde vitesi karıştırınca otomobil 8 metreden uçtu

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#İstanbul#Kağıthane#Direksiyon Dersi

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