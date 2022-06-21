Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! 'Bilinci gidip geliyordu'

#Kalp Krizi#Sürücü#Otomobil
Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Bilinci gidip geliyordu

Maltepe'de direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüye, o sırada yoldan geçen bir sağlık çalışanı ilk müdahaleyi yaptı. Sürücü daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılırken, yoğun bakımda tedavi edildiği öğrenildi. 

Haberin Devamı

Maltepe D-100 Karayolu İdealtepe Köprüsü'nde dün 18.00 sıralarında, 34 DKG 841 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Çalcı (54), aniden rahatsızlanınca aracını durdurdu. Yoldan geçen sürücülerden yardım isteyen Çalcı'ya sağlık çalışını olduğunu söyleyen bir kadın ilk müdahaleyi yaptı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Çalcı'ya uzun bir süre kalp mesajı yapan sağlık çalışanı, ambulans gelinceye kadar hayatta kalmasını sağladı. Kadının, olay yerine gelen sağlık çalışanlarına tepki göstermesi ise dikkat çekti. 

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi Bilinci gidip geliyordu


Ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Çalcı, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Çalcı'nın özel bir hastanede şoförlük yaptığı öğrenildi.  

Olayı gören Mikail Danış, "Sürücü kalp krizi geçirdi, yoldan geçen bir kadın sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Müdahale eden kadın sağlık çalışanıydı sanırım. Yaklaşık 15-20 dakika boyunca müdahale de bulundu. Sürücünün bilinci gelip gidiyordu" dedi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kalp Krizi#Sürücü#Otomobil

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Kuvvetli sağanak yağışlara dikkat...

#Meteoroloji
Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar Cemal Metin Avcıya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

Pınar Gültekin davasında 23 ay sonra karar! Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik indirimiyle 23 yıl verildi

#Pınar Gültekin
Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası Futbolcular zorlandı...

Fenerbahçe idmanına Jorge Jesus damgası! Futbolcular zorlandı...

#Fenerbahçe