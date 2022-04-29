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Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne tepki yağmıştı! Para cezası verildi

#Ankara#Minibüs#Sosyal Medya
Direksiyon başında dizi izleyen minibüs şoförüne tepki yağmıştı Para cezası verildi

Ankara'da direksiyon başında cep telefonundan dizi izlediği görüntülerle sosyal medyada tepki toplayan yolcu minibüsünün şoförüne para cezası uygulandı.

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Sincan-Yenikent hattında yolcu taşıyan minibüs sürücüsünün seyir halindeyken  direksiyona yapıştırdığı cep telefonundan dizi izlemesi yolcu tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepki topladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, minibüs şoförünün belirlenmesi için çalışma başlattı. Zabıta ekiplerince kısa sürede bulanan ve araçta şoför olarak çalıştığı belirlenen şoföre, idari para cezası uygulandı.

Minibüs 1 hafta süreyle belediye otoparkına çekilirken, araç sahibinin de şoförü işten çıkardığı belirtildi. 

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#Ankara#Minibüs#Sosyal Medya

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