Dipsiz Göl örnek oldu, yönetmelik değişti; define avcısı kalmadı

ÇED zorunluluğunun ardından, 9 Ocak’ta, ilk başvuran 50 bin lira proje bedelli dosyayla iş insanı Serveddin Gültek olmuştu. Gültek, Bilecik Kurtköy’deki arazisi için başvuru yaptığını, “ÇED gerekli değildir” kararı aldığını ancak korona nedeniyle şimdilik aramadan vazgeçtiklerini anlattı. Tekirdağ Süleymanpaşa’dan Ali Murat Ersoy, Balıkesir İvrindi’den Ahmet Kaptan (iki başvuru), Kastamonu’dan İsmail Ilgaz (iki başvuru), Bartın Ulus’tan Aydın Ulukaya, Artvin Ardanuç’tan Fuat Boz (iki başvuru), Tekirdağ Şarköy’den Muhittin Gören, Kayseri İncesu’dan Ahmet Ayyıldız (iki başvuru), Hatay Yayladağı’ndan Mustafa Alkan, Düzce Kaynaşlı’dan İsa Yılmaz, Siir Şirvan’dan Selim Çavunt, Ordu Çaybaşı’dan Baki Bulat ve Edirne Meriç’ten Osman Kılıç da ÇED dosyası sunarak başvuru yapan isimler oldu. 5 tanesi için “ÇED gerekli değil”, kararı verilirken diğer başvuruların incelemesi ise devam ediyor. Proje bedelleri de 16 bin ila 50 bin lira arasında değişiklik gösterdi. ÇED dosyası hazırlayan şirketlerden Ayaz Çevre Mühendislik Koordinatörü Murat Sancak, “Daha önce yılda ortalama 90 civarında başvuru olurdu. 8 aylık dönemde sadece 18 başvuru oldu” dedi.

Dipsiz Göl’ün define aramak için yok edilmesinin ardından, kasım ayındaki yönetmelik değişikliğiyle definecilere ÇED dosyası zorunluluğu getirilmişti. Temmuz ayında define yönetmeliğinde yapılan son değişikliğin ardından define aranacak alanın büyüklüğü 50 metrekare, derinliği ise 10 metreyle sınırlandırıldı.