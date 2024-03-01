Diplomasinin kalbi Belek’te atacak

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NEST Kongre Merkezinde 3 gün boyunca sürecek forumun açılışına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katılacak. ‘Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak’ temasıyla düzenlenecek üçüncü ADF’ye, 19 devlet ve hükümet başkanı ile 80’e yakın bakan katılacak.

Kolinda Kitaroviç

GAZZE 1 NUMARALI GÜNDEM

147 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 katılımcı forumda yer alacak. Liderler, bakanlar, bürokratlar ve diplomatların yanı sıra siyasetçiler, akademisyenler, tarihçiler, uluslararası kuruluş temsilcileri ve kanaat önderleri de foruma katılacak. Birçok panelin düzenleneceği forumda; Balkanlar, Kafkasya, Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu ve Afrika’daki gelişmeler gündemde olacak. Belek’teki gündemin bir numaralı maddesi ise İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları olacak.

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Sergey Lavrov

İSRAİL VE ŞAM’A DAVET YOK

52 panelin düzenleneceği forumda, ‘Gazze Temas Grubu’na özel bir parantez açılacak. Panele Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan katılacak. İsrail ve Şam yönetimine ise davet gitmediği bildirildi.

Ararat Mirzoyan

BAKAN FİDAN’DAN 30’DAN FAZLA GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Belek’te 3 gün boyunca yoğun bir diplomasi trafiği olacak. 30’dan fazla ikili görüşme gerçekleştirecek olan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile de bir araya gelecek. Görüşmede, Ukrayna ve Suriye, ikili ekonomi ve enerji alanındaki iş birlikleri ele alınacak.

KİMLER GELİYOR

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Hırvatistan eski Cumhurbaşkanı Kolinda Kitaroviç, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan gibi isimler forumda yer alacak. Davetiye giden Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın katılıp katılmayacağı ise netleşmedi.