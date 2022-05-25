Diploma yarışını baba kazandı

Haberin Devamı

ERZURUM’da yaşayan 62 yaşındaki emekli öğretmen Harun Kazan, sınıf öğretmenliğinden emekli oldu. 4 çocuğundan en küçüğü olan 23 yaşındaki kızı Ebrar Kazan ile aynı dönem üniversite öğrencisi oldu. Baba- kızdan ipi ilk göğüsleyen Harun Kazan’dı. Baba Kazan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ebrar Kazan ise halen Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 4’üncü sınıf öğrencisi. Kızından önce diplomasını alan Harun Kazan, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğu içinde şunları söyledi:

“Hayalim hukuk tahsili yapmaktı. Liseyi bitirdiğimde imkânların kısıtlı olması nedeniyle eğitim fakültesine gitmek zorunda kaldım. 2012 yılında emekli oldum. 2018’de Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne kayıt yaptırdım. Fakülteye 58 yaşında başladım, 62 yaşında da bitirdim.”

Haberin Devamı

ŞİMDİKİ HEDEF AVUKATLIK

“29 yıl öğretmenlik, 6 yıllık emeklilikten sonra öğrenci olmak oldukça zordu. Bu yaştan sonra öğrenci olmanın en zor yanı çocuğum ya da torunum yaşındaki insanlarla aynı sıraları paylaşmak. En güzel yanı ise hayal ettiğin şeye ulaşmak. Şimdi yüksek lisans yapmayı ve avukatlık stajı ile mesleğimi icra etmeyi düşünüyorum.”

BENDEN DAHA AZİMLİ

EBRAR Kazan da babasıyla aynı dönem üniversite okumaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Ebrar, babasıyla giriştikleri rekabeti şöyle anlattı: “Babam her zaman bilgisayarını açar, dersine çalışırdı. İki ablamın düğün günlerinde bile babam ders çalıştı. Okuma konusunda benden çok daha azimli. Sınav dönemlerimiz babamla birlikte oluyordu. Sınav stresini ve heyecanını birlikte yaşıyorduk. Ama asıl heyecanı babamın mezuniyeti öncesi yaşadım. Çünkü benden önce mezun oluyordu.”