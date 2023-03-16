Dinlenmek için tekneye çıktı

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Tekneye çıkan Akdeniz fokunu fark eden marina sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubu, Didim Belediyesi veterinerleri ve Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği üyeleri foku izlemeye aldı. Aşırı ve bilinçsiz avlanmadan dolayı besin grupları azalan ve dinlenebilmek için bakir alanlar bulamayan fokların, balık açısından zengin olan ve kış sezonu olması nedeniyle teknelerin demirli olmasından dolayı marinayı tercih ettiği belirtildi.

NESLİ HIZLA TÜKENİYOR

Nesli kritik derecede tehdit altında olan Akdeniz foklarının (Monachus monachus) dünya genelinde 700, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar olduğu tahmin ediliyor.