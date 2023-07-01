Dinleme cihazıyla aldatıldığını öğrendi... Evliliğini bitiren adama çifte dava

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İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, E.S. ile Z.S. 23 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden 3 çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, çift evliliğinde son zamanlarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Karısının davranışlarından şüphelenen E.S., yaşadıkları eve dinleme cihazı yerleştirdi. Eve gelen E.S. lavaboya girdiğinde evde erkek ayakkabısı izine rastladı. Eve yerleştirdiği dinleme cihazını dinleyen E.S., şüphelerinde haklı olduğunu görünce büyük hayal kırıklığına uğradı. Eşinin kendisini aldattığını ve öpüşme seslerini duyan E.S., durumu karısıyla konuştu. Karısının da ihaneti itiraf etmesi üzerine aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açtı.

İDDİALARI REDDETSE DE CEZADAN KAÇAMADI

E.S., boşanma davasının ardından karısının sevgilisi H.A. hakkında, rızası dışında konutuna girdiği ve parasını çaldığı gerekçesiyle ‘hırsızlık amacıyla konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.A., iddiaları reddetti. Z.S. adlı kadını tanımadığını ifadesinde belirten H.A., “Ben bu kadınla hiçbir zaman iletişime geçmedim. İşyerime gelen E.S. beni tehdit etti ve hakaretlerde bulundu. Ben de kendisine yaptığı şeyin çok büyük bir iftira olduğunu söyledim” dedi. Yargılanan şüpheli H.A., 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. H.A.’nın bu cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildi. Ceza davasının ardından E.S. ile eşi Z.S. de boşandı. E.S. ceza davasının ardından bu kez H.A.’ya 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.