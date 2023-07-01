×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dinleme cihazıyla aldatıldığını öğrendi... Evliliğini bitiren adama çifte dava

Güncelleme Tarihi:

#Boşanma#Aldatma#Dinleme Cihazı
Dinleme cihazıyla aldatıldığını öğrendi... Evliliğini bitiren adama çifte dava
Özge Eğrikar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

E.S., 23 yıllık eşi ve üç çocuğunun annesi Z.S.’nin kendisini aldattığından şüphelenerek eve dinleme cihazı yerleştirdi. Eşinin kendisini aldattığını öğrenen E.S., Z.S.’den boşandı. E.S., ‘hırsızlık amacıyla konut dokunulmazlığını ihlal’den ceza aldırdığı eşinin erkek arkadaşı H.A.’ya bir de 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Haberin Devamı

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre, E.S. ile Z.S. 23 yıl önce evlendi. Çiftin bu evliliğinden 3 çocuğu dünyaya geldi. İddiaya göre, çift evliliğinde son zamanlarda şiddetli geçimsizlik yaşamaya başladı. Karısının davranışlarından şüphelenen E.S., yaşadıkları eve dinleme cihazı yerleştirdi. Eve gelen E.S. lavaboya girdiğinde evde erkek ayakkabısı izine rastladı. Eve yerleştirdiği dinleme cihazını dinleyen E.S., şüphelerinde haklı olduğunu görünce büyük hayal kırıklığına uğradı. Eşinin kendisini aldattığını ve öpüşme seslerini duyan E.S., durumu karısıyla konuştu. Karısının da ihaneti itiraf etmesi üzerine aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açtı.

İDDİALARI REDDETSE DE CEZADAN KAÇAMADI

E.S., boşanma davasının ardından karısının sevgilisi H.A. hakkında, rızası dışında konutuna girdiği ve parasını çaldığı gerekçesiyle ‘hırsızlık amacıyla konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçundan savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan H.A., iddiaları reddetti. Z.S. adlı kadını tanımadığını ifadesinde belirten H.A., “Ben bu kadınla hiçbir zaman iletişime geçmedim. İşyerime gelen E.S. beni tehdit etti ve hakaretlerde bulundu. Ben de kendisine yaptığı şeyin çok büyük bir iftira olduğunu söyledim” dedi. Yargılanan şüpheli H.A., 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. H.A.’nın bu cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevrildi. Ceza davasının ardından E.S. ile eşi Z.S. de boşandı. E.S. ceza davasının ardından bu kez H.A.’ya 25 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boşanma#Aldatma#Dinleme Cihazı

BAKMADAN GEÇME!

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var

Okyanusların derinliklerindeki gizem: Denizlerde kaç gemi batığı var?

#Gemi Enkazı
Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası