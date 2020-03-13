Dink davasında yargılanıp, Düzce’de öldürülen emekli astsubay toprağa verildi

Düzce Kuzey Çevre Yolu Çavuşlar Mahallesi mevkisinde önceki gece yaşanan olayda, Şeref Ateş'in 81 DE 868 plakalı otomobiline, beyaz renkli otomobilden ateş açıldı. Saldırganlar kaçarken, çok sayıda kurşunun isabet ettiği Şeref Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.



Polis tarafından başlatılan araştırmalar sonunda saldırıyı düzenledikleri belirlenen K.B., E.K. ve A.G., dün gözaltına alındı. 3 şüpheli, sevk edildikleri adliye, ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı.



Şeref Ateş’in cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, dün gece yarısı karayoluyla memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesine getirildi. Evli ve bir çocuk babası olan Ateş için bugün Evciler Köyü'nde cenaze töreni düzenlendi. Şeref Ateş’in babaevinin karşısındaki bahçede düzenlenen cenaze töreninde emekli astsubayın kardeşleri Şehri Ateş ve Cevdet Ateş taziyeleri kabul etti. Yakınları tarafından tabutu üzerine Türk bayrağı konulan Ateş, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.