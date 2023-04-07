Dina’nın çaresizliği

Haberin Devamı

Karabük’te üniversite okuyan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga’nın, Filyos Çayı’nda 26 Mart günü cansız bedeni bulunmuştu. Soruşturma devam ederken Dina’nın kaybolmadan önce yalın ayak sokakta koşarkenki görüntüleri ortaya çıkmıştı. Dina’nın kıyafetleri ve telefonu kriminal incelemeye alınmıştı. Gözaltına alınan 8 kişiden 5’i savcılık ifadesinin ardından 3’ü ise mahkemeden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.





Acılı ailenin kızlarıyla ilgili gelişmeleri takip etmelerine yardımcı olan Fransa’daki yakını Zeng Stephane, Dina’nın 20 Mart’ta Gabon’a telefon göndermek için postaneye gittiğini söyledi. Stephane, 23 Mart’ta Dina’nın postaneden gönderisinin gidemeyeceği mesajı aldığını ve ertesi gün oraya gidip çalışanlarla tartıştığını belirtti. Stephane’nin anlattığına göre, bir çalışan Dina’ya yaklaşıp sorunu çözeceğini, pakete kendi numarasını yazacağını belirterek Dina’dan numarasını aldı.

ÇİRKİN TEKLİF

Haberin Devamı

Ardından postane çalışanı genç kızla mesajlaşmaya başladı. Yazışmalarda 17 yaşındaki Dina’nın, postane çalışanının cinsel taleplerinin yer aldığını belirten Stephane, Dina’nın bunu reddettiğini ancak postanede çalışanlarla tartıştığı için üzüldüğünü ve özür dilemek istediğini ifade etti. Stephane, bu nedenle ortadan kaybolduğu cumartesi günü Dina’nın postane çalışanı ile görüştüğünü, 21.00 sıralarında arkadaşlarının evine gittiğini, yemek yiyip video izlediklerini belirtti. Dina’nın annesiyle görüntülü konuştuğu sırada şarjının azaldığını fark edip alt kata inmek istediğini belirten Stephane, bu andan sonra da genç kızın kaybolduğunu ifade etti.



Memleketine telefon göndermeye çalışan genç kız, kendisine yardımcı olacağını söyleyenlerden cinsel içerikli mesajlar aldığını annesine de söyledi. Sesli mesajlarında annesinden Karabük’ten ayrılmak için izin isterken yalvaran Dina’nın annesine yazdığı mesajlar da ortaya çıktı. Dinabongho mesajlarda, “Eğer onlarla birlikte olmazsam bana yardım etmeyeceklerini söylediler. Bana 10 gün beklememi söylüyorlar, onlarla birlikte olmazsam kargo paketinden ve paradan vazgeçmem gerek. Onlarla birlikte olmam için bana 10 bin lira teklif ediyorlar” dedi.

Haberin Devamı

PARİS’TE EYLEM YAPACAKLAR

Dina’nın ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, bir grup Afrikalı, bugün Fransa’nın başkenti Paris’teki Türkiye Büyükelçiliği önünde oturma eylemi için Twitter’dan çağrı yaptı.



