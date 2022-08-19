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Dinamit patlatılan yoldan fırlayan kayalar, evin çatısı ve duvarını yıktı

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#Ordu#Kabadüz#Kaya
Dinamit patlatılan yoldan fırlayan kayalar, evin çatısı ve duvarını yıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 16:04

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde yol genişletme çalışması sırasında dinamitli patlatma nedeniyle çevreye savrulan kaya parçaları, 2 katlı eve isabet etti. Evin duvarı ve çatısı yıkılıp, camları kırıldı.

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Kabadüz ilçesi Turnalık çıkışında yapımı süren yol genişletme çalışmasında dün gece, alınan izinle kaya kitlelerini parçalamak için dinamitle patlatma yapıldı.

Patlatma sonrası yamaçtan savrulan kaya parçaları, Salih Türker’e ait 2 katlı eve isabet etti. Evin duvarı ve çatısı yıkılıp, camları kırıldı. Olay sırasında evde tek başına bulunan Alime Türker (70), şans eseri herhangi olumsuzluk yaşamadı.

Bu arada hasarın, yol çalışmasını yürüten yüklenici firma tarafından karşılanacağı belirtildi.

Dinamit patlatılan yoldan fırlayan kayalar, evin çatısı ve duvarını yıktı

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#Ordu#Kabadüz#Kaya

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