MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Ayasofya açıklaması
GeriGündem Son dakika haberler: Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Ayasofya açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Ayasofya açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Ayasofya açıklaması
Abone Olgoogle-news

 Din İşleri Yüksek Kurulu Ayasofya Camii'nde bulunan resimler hakkında açıklamalarda bulundu.

Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasında 'Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır' ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar birazdan...

Ayasofya havadan görüntülendi
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle