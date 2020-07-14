DHA
Son Güncelleme:
Son dakika haberler: Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan Ayasofya açıklaması
Din İşleri Yüksek Kurulu Ayasofya Camii'nde bulunan resimler hakkında açıklamalarda bulundu.
Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamasında 'Ayasofya Camii'nde bulunan resimler, burada kılınacak namazların sıhhatine engel değildir. Bununla birlikte Müslümanların namazlarını huşû içerisinde eda etmelerini sağlamak için uygun yöntemler kullanılmak suretiyle namaz vakitlerinde söz konusu resimler perdelenmeli veya karartılmalıdır' ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar birazdan...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle