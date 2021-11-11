Dilek fenerleri organ bağışı için uçtu

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Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, İstanbul, Adana, Erzurum ve Samsun’daki etkinliğe organ bekleyen hastalar da katıldı. İstanbul’un iki yakasını birleştiren Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri de organ bağışının rengi olan yeşil ile aydınlatıldı.

26 BİN 800 HASTA SIRADA

ONKOD Yönetim Kurulu Üyesi Yoğun Bakım Uzm. Dr. Deniz Heppekcan, Türkiye’de organ nakli bekleyen yaklaşık 26 bin 800 hasta ve yaşamını yitirdikten sonra kullanılmak üzere organlarını bağışlayan toplam 568 bin kişi olduğunu söyledi.

İstanbul’da köprüler organ bağışının rengi olan yeşille aydınlatıldı.

Vefat eden bir kişinin 8 kişiye kadar organ verebileceğini belirten Uzm. Dr. Heppekcan, “Yılda 4 bin ile 5 bin 500 civarında nakil yapılıyor ancak bu durum ihtiyacı karşılamıyor. Ülkemiz canlıdan organ bağışında Güney Kore ile beraber ilk sırada yer alıyor. Fakat vefat eden kişiden nakilde çok alt sıralarda” dedi.

Sağlık Bakanlığı İstanbul (Kuzey Marmara) Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Op. Dr. Gültekin Hoş ise “Organ bağışı, bir ölümsüzlük davetidir. Kendi vücudunda 80 yıl atan bir kalbin, öldükten sonra başka bir çocukta 80 yıl daha atabilmesi demektir” diye konuştu.