Dilek 3 ay rahat edecek... Şiddetten korunmak için evinin önüne beton barikat kurmuştu

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İstanbul Eyüpsultan’da yaşayan Dilek Acu (42), 15 yıl önce tanıştığı Ahmet Çelik’le (43) birlikte yaşıyordu. Çiftin birlikteliklerinden bugün 14 yaşında olan bir kız çocukları dünyaya geldi. İddiaya göre Ahmet Çelik, Dilek Acu’ya hamileliğinden itibaren şiddet uygulamaya başladı. Doğumdan sonra yaşadığı şiddete dayanamayan Dilek Acu evi terk etti. Dilek Acu, iki yıl önce Ahmet Çelik’in ailesinin yaşadığı evin karşısında Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait bir arazide tek katlı bir ev yaparak kızıyla birlikte yaşamaya başladı. Ahmet Çelik’in pişman olduğunu ve barışmak istediğini söylemesi üzerine çift tekrar birlikte yaşamaya başladı. Ancak Dilek Acu’nun yaşadığı şiddet eskisinden daha beter hale geldi. Bu defa kendisiyle birlikte kızı da şiddete maruz kaldı. Can güvenliği için kızını Çocuk Esirgeme Kurumu’na veren Dilek Acu, mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı ve evine kamera taktırdı.

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ŞİDDET BİTMEK BİLMEDİ

İddiaya göre Ahmet Çelik, korunma kararı sona erince Dilek Acu’ya şiddet uygulamaya devam etti. Ahmet Çelik’in şiddetinden korunmak için evinin önüne demir kapı yaptıran ve beton barikat kuran Dilek Acu, ‘Sürekli kapımın önünde bıçakla bekliyor ve ‘Seni keseceğim’ diyor. Ben artık nefes almak ve çocuğum için yaşamak istiyorum. Ben bir ölü adayıyım” dedi.

Ahmet Çelik - Dilek Acu

Yaşadığı şiddet olayı geçen aylarda kamuoyuna yansıyan Dilek Acu’nun şikâyetinin ardından tutuklanan Ahmet Çelik hakkında, ‘ısrarlı takip’, ‘hakaret’ ve silahlı tehdit’ suçlarından asliye ceza mahkemesine dava açıldı. Ahmet Çelik’in cezaevindeyken ve tahliye olduktan sonra da tehditlerini sürdürmesi üzerine Dilek Acu bu defa adres değiştirdi ve mahkemeden adres gizliliği kararı aldırdı.

‘ELEKTRONİK KELEPÇE’ TALEP ETTİ

Dilek Acu, korunma kararlarına rağmen Ahmet Çelik’in kendisine yönelik şiddet eylemlerini sürdürdüğü iddiasıyla bu defa ‘elektronik kelepçe’ tedbiri talebinde bulundu. Talebi haklı bulan mahkeme, Ahmet Çelik’in mağdur Dilek Acu’nun bulunduğu her yere, konuta ve işyerine 750 metreden daha yakına yaklaşmaması için 3 ay süreyle elektronik kelepçe uygulanmasına karar verdi. Mahkeme, Ahmet Çelik’in bu kararı ihlal etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını kararında açıkladı.