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Dilan’ın sır ölümü

#Dilan#Ölüm#Avcılar
Dilan’ın sır ölümü

İstanbul Avcılar’da Dilan Eylem Öz (28), anneannesiyle birlikte yaşıyordu. Annesi yurtdışında olan Dilan, anneannesi geçen cumartesi günü köye gidince evde yalnız kaldı.

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Yakınları geçen salı günü kendisine ulaşamayınca eve geldi. Çilingir yardımıyla kapı açıldı. Dilan, yatak odasında hareketsiz halde bulundu. Polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, Dilan’ın hayatta olmadığını belirledi. Polisin yaptığı incelemede, yatağının yanındaki bir tabağın içinde uyuşturucu olduğu sanılan bir madde bulundu. Polis, olayla ilgili ‘şüpheli ölüm’ soruşturması başlattı.

Geçmişte özel bir tv kanalında izdivaç programına da katıldığı belirlenen Dilan’ın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp’ta yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

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#Dilan#Ölüm#Avcılar

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