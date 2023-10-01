Dilan Polat’ın kardeşine kokain gözaltısı

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Lüks yaşamıyla dikkat çeken Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin kara para akladığı iddiaları son zamanlarda sosyal medyada çok konuşuluyordu. Dilan Polat’ın yanı sıra kız kardeşi Sıla Doğu da bir video çekerek iddialara ateş püskürdü. Videoda küfürler yağdıran Sıla Doğu, kokain kullandığını da itiraf etti. Tepki çeken video, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

EVİNE OPERASYON YAPILDI

Narkotik polisi, videodaki sözleri itiraf olarak kabul ederek Sıla Doğu’yu Beykoz’daki evine yapılan operasyonla gözaltına aldı. Sıla Doğu sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Evde yapılan aramada 24 adet uyuşturucu hap ile 1 gram kokain bulundu. Doğu, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.