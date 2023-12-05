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Dilan Polat'ın evindeki Özbekistanlılar gözaltına alındı

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#Dilan Polat#Özbekistan#Polis
Dilan Polatın evindeki Özbekistanlılar gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2023 00:48

Dilan Polat'ın Özbekistan uyruklu bir çalışanının tutuklanan Dilan Polat'ın evine yerleştirdiği iddia edilen Özbekistanlı iki akrabası gözaltına alındı. 

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Dilan Polat'ın Şule isimli Özbekistanlı çalışanının cezaevine giren Dilan Polat'ın evine Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis, çalışma başlattı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Eve giden polis ekipleri, Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kontrollerde, Shaklo K.'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Gözaltına alınan iki kişinin gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi. 

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#Dilan Polat#Özbekistan#Polis

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