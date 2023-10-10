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Dilan Polat’a ait poliklinik kurşunlandı

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#Ataşehir#Dilan Polat#Poliklinik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 14:32

İstanbul Ataşehir’de Dilan Polat’a ait polikliniğe gece saatlerinde silahla ateş açıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polikliniğin dış cephesine ve camlarına kurşun isabet etti. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor. 

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Olay, Ataşehir’de gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından, gece 04.00 sıralarında Dilan Polat’a ait polikinliğe silahla ateş açıldı. Polikliniğin dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti.

Bazı camların kırıldığı ve kırılan camların siyah bir kaplamayla kapatıldığı görüldü. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde hareketliliğin olduğu ve olay yerindeki polis ekiplerinin çalışması görülüyor. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri arıyor. 

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#Ataşehir#Dilan Polat#Poliklinik

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