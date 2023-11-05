Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı... Karar sonrası 'Oğlum sana kim bakacak' diye bağırdı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edildi. 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İFADELER YAKLAŞIK 4 SAAT SÜRDÜ

Dün sabah saat 09.00'da adliyeye getirilen 18 şüphelinin saat 10.30'da ifadeleri alınmaya başladı. Şüphelilerin sorguları için 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Yaklaşık 4 saat süren sorgunun ardından 18 şüpheliden Engin ve Dilan Polat'ın aralarında bulunduğu 16 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Dilan Polat'ın sorgusu 5 dakika sürerken, Engin Polat'ın sorgusu 10 dakika sürdü.

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Hakimliğe sevk edilen 18 şüphelinin sorguları saat 20.40'da başladı. Dilan Polat'ın hakimlik sorgusu esnasında baygınlık geçirdiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 18 şüphelinin sulh ceza hakimliğindeki sorgusu yaklaşık 6 saat sürdü. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“OĞLUM SANA KİM BAKACAK"

Tutuklama kararının ardından Dilan Polat, “Oğlum sana kim bakacak" diye bağırdı.

TUTUKLULAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mahkemenin kararından sonra adliyedeki işlemleri tamamlanan tutuklular güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi. Şüpheli yakınlarının ise gece boyunca adliyenin önünde çıkacak sonucu bekledikleri görüldü.

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‘BEN SADECE REKLAM YÜZÜYÜM’

İddialara göre, nezarethanede günlerdir uyumayan Dilan Polat, sorgu odasına alındığında yüzü gözü şişmişti. Polisler hakkındaki dosyayı açıp soru sordukça, ağlamaya başladı. Dilan Polat aylık gelirlerinin 150 - 200 bin TL olduğunu söyledi. Dilan Polat, ticari işlerle ilişkisi olmadığını, sadece reklam yüzü olduğunu ve bu konularla Engin Polat’ın ilgilendiğini ifade etti.

Dilan Polat’a, “Beyan ettiğiniz bu kazançla lüks otomobilleri nasıl aldınız? Nasıl bu kadar lüks yaşıyorsunuz” sorusu da yöneltildi. Dilan Polat bu soruya yanıt vermedi.

Aylık kazancının 200 bin TL civarında olduğunu anlatan Engin Polat, “Ticaret yapıyorum. Parayı biriktirdim” dedi. Engin Polat, bazı şirketlerle ilgili soruları ise şirketlerin sahibi gibi görünen avukatı Ahmet Gün’e yönlendirdi. Engin Polat, “Ahmet Gün ne diyorsa onu yaptık” diye konuştu.

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Avukat Ahmet Gün ise aylık 300 bin TL gelirinin olduğunu belirterek, şirketlerin sahibinin Engin Polat olduğunu iddia etti. Ahmet Gün, “Engin ve Dilan Polat bana ne dedilerse onu yaptım” dedi.

Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu da birçok suçlama nedeniyle sorgulandı.

SAVCILIK ÖRGÜT KURMAKLA SUÇLADI

Savcılık sorgularının ardından Engin Polat ve babası Sezgin Polat ile Dilan Polat ve kız kardeşi Sinem Sıla Doğu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vergi usul kanununa muhalefet, yasadışı bahis ve suçtan kaynaklı mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Savcılık tutuklamaya sevk ettiği diğer kişilerden Polat Ailesi’nin avukatı Ahmet Gün’e suç işlemek amacıyla örgüt kurma, vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlaması yönetti. Alper Kürşat Polat, Metin Yılmaz, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün, Can Polat, Nilgün Yılmaz, Halit Polat, Zekayi Tepe’ye ise suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak, örgüte üye olmak ve vergi usul kanununa muhalefet suçlamaları yöneltildi.

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200 MİLYONLUK KAPASİTE YOK

- Engin ve Dilan Polat’a, şirketlerin para hesapları sorulurken, şirketler hakkında detaylı bilgi de toplanmıştı. Engin Polat şirkete giren 200 milyon TL’lik parayı bir firma için ürün yaparak kazandıklarını anlattı. Ancak Polat’ların sahibi olduğu BYZ firmasının bu kadar ürün üretecek kapasitesinin bulunmadığı ortaya çıktı.

POLAT ÇİFTİNE 66 SAYFA SORU YÖNELTİLDİ

- Operasyonda ele geçirilen tüm şirket hesapları ve dijital verileri inceleyen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a ise 40 sayfalık soru hazırladı. Önce elde edilen delil ve şüphelenilen konu anlatıldı, daha sonra da soru yöneltildi.

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ARAÇLARI YEDİEMİNDE

- Dilan ve Engin Polat çifti ile aile üyelerine ait araçlara el koyulmuştu. Değeri milyonları bulan araçlar emniyetin bahçesinde sergilendikten sonra yediemin otoparkına çekildi.

Dilan ve Engin Polat’ın en dikkat çeken araçları, Ferrari 296 GTB modeli otomobildi. Dünyada sayılı bulunan 830 beygirlik bu otomobilin ikinci el fiyatı yaklaşık 40 milyon TL civarında.