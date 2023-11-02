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Dilan-Engin Polat çiftinin avukatı da gözaltına alındı

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#Dilan Polat#Engin Polat#Polat
Dilan-Engin Polat çiftinin avukatı da gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2023 13:10

Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Son olarak gözaltına alınan kişinin çiftin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu belirlendi

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Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Engin Polat’ın anneannesi Zehra Yılmaz da vardı. Ancak Yılmaz’ın sağlık sorunları nedeniyle, emniyette ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest kaldığı öğrenildi.

AVUKAT GÖZALTINDA

Haklarında yakalama kararı bulunan ancak firari olan 13 şüpheliden biri daha yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişinin ise Polat çiftinin avukatı Haydar Enes Çetinkaya olduğu öğrenildi.

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#Dilan Polat#Engin Polat#Polat

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