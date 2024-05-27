Dilan-Engin Polat çifti tekrar hakim karşısında... Komşularıyla kavga etmişlerdi

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Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Dilan Polat ve Engin Polat, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

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"NE DİYECEĞİMİ BİLEMİYORUM"

Duruşmada savunma yapan sanık Dilan Polat, "Avukatlarım orada değil mi? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Biz uzlaştık. Kimseyi darbetmedim. Zaten benim bir erkeği darbedebilmem mümkün değil. Hakaret veya tehdit içerikli bir söz söylemedim. Şikayetçi değilim.

Müştekilerle geçmişten gelen husumetim yoktur. Otopark nedeniyle tartışma yaşadık sadece. Müştekilerin evine girmedim. Zaten kamera görüntülerinde de mevcuttur. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum" dedi.

"EŞİMİ KORUMAK AMACIYLA BİR KERE GERÇEKLEŞMEK ÜZERE DARP OLDU"

Duruşmada savunma Engin Polat, "Olay günü arkadaşlarımız gelmişti bizim misafirimizdi. Metin bey aracını evine gitmek isteyen arkadaşının arabasının arkasına çekmiş. Misafirimizin çocuğu hastalanınca acil olarak çıkmak durumunda kaldık.

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Eşim bu durumu kendisine bildirince aralarında tartışma çıkmış. Ben içeride otururken eşimin çığlık sesini duydum. Kalkıp gittiğimde evin içinde birilerinin eşime saldırıldığını ve küfür edildiğini söylediler. Bunun üzerine Metin beyin evine doğru gittim.

Kendisini tanımadığım için yolda görmedim. Kapının eşiğinde durarak Metin’in eşine, eşinin nerede olduğunu sordum. Bayanın kendisine bir hakaret veya tehdit olmamıştır. Zaten videoda çok kısa bir şekilde durup geri dönüyorum.

'ENDİŞELENDİM'

Aşağı doğru indim Metin ile eşimin tartıştığını, Metin’in eşime hareketler yaptığını gördüm. Elleriyle eşimin göğsüne vurmak suretiyle hareket yaptığını görünce endişelendim, eşimi korumak amacıyla bir kere gerçekleşmek üzere darp oldu.

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Videolardan görüldüğü üzere hiçbir şekilde konuşma imkanımız olmadı. Dolayısıyla kendisine hakaret veya tehdit etme olanağım olmadı. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hakimin "Evin içine girdiğin iddia ediliyor" demesi üzerine Engin Polat, "Evin içine girmedim kapının eşiğindeydim" dedi.

KOMŞU ŞİKÂYETİNDEN VAZGEÇTİ

Müşteki avukatları, mahkemeye müvekkillerinin şikâyetinden vazgeçtiğini bildirerek, dosyanın düşürülmesini istedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların savunmalarında belirttikleri gibi çocuğun olay gecesi hastaneye götürülüp götürülmediğine ilişkin raporların dosyaya sunulması ve müştekilerin dinlenmesi için duruşmayı 14 Haziran’a erteledi.

NE OLMUŞTU?

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Dilan ve Engin Polat çifti, Çekmeköy'deki lüks sitelerinde 6 Haziran Salı günü Engin Polat için doğum günü partisi düzenledi. Otopark, partiye katılan misafirlerin araçlarıyla doldu. İddiaya göre akşam saatlerinde eve gelen komşuları, araçlarını Sıla Doğu'nun aracının arkasına park etti. Bir süre sonra Polat ailesinin evindeki partiye katılanlardan birinin çocuğu rahatsızlandı.

Çocuğu hastaneye götürmek için evden çıkan Dilan- Engin Polat çifti ve yakınları Sıla Doğu'nun aracının önüne park eden komşularıyla konuşmak ve araçlarını çekmesini söylemek için dışarı çıktı. İddiaya göre Dilan Polat, evinden çıkan komşusuna hakaret etmeye başladı. Daha sonra Dilan Polat, komşusuna tekme atmaya çalıştı. Engin Polat daha sonra koşarak komşusunun evine girdi ve komşusuna tehdit ve küfürler etti. Evinde Engin Polat'ı gören kadın KADES uygulamasından polis ekiplerini çağırdı. Kısa süre sonra Polat çiftinin evine polis ekipleri geldi.