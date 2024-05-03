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Dilan Polat sinir krizi geçirdi... Kendisine zarar verdi! İşte son sağlık durumu

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#Dilan Polat#İSTANBUL#Polat
Dilan Polat sinir krizi geçirdi... Kendisine zarar verdi İşte son sağlık durumu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 13:24

İstanbul'un Silivri ilçesinde Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat, ‘Neden tahliye karar uygulanmıyor’ diyerek sinir krizi geçirdi. Kendine zarar veren Dilan Polat’ın tedavisi cezaevinde yapıldı. Avukatı Hüseyin Kaya, Dilan Polat'ın psikolojik durumunun kötü olduğu ve hastaneye sevk edilme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli 5 Kasım tarihinde tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti. 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil bir çok soruşturma başlatılmıştı.

19 Nisan tarihinde Polat ailesine yönelik açılan ilk soruşturma olan ‘Kara para aklama’ soruşturması kapsamında ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

Dilan Polat sinir krizi geçirdi... Kendisine zarar verdi İşte son sağlık durumu

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Ayrıca Küçükçekmece Adliyesinde devam eden Banu Parlak’ın işyerinin kurşunlanmasıyla ilgili devam eden davada da tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

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Dilan Polat tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nde sinir krizi geçirdi. ‘Neden tahliye kararı uygulanmıyor’ diyen Dilan Polat kendine zarar verdi. Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat’ın tedavisi cezaevinde yapıldı.

Dilan Polat sinir krizi geçirdi... Kendisine zarar verdi İşte son sağlık durumu

Avukatı Hüseyin Kaya, Polat'ın şu an sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Kaya, Dilan Polat'ın psikolojik durumunun kötü olduğu ve hastaneye sevk edilme ihtimalinin bulunduğunu kaydetti.

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