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Dikkuyruklara özel koruma

Güncelleme Tarihi:

#Van#Erçek Gölü#Dikkuyruk
Dikkuyruklara özel koruma
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2024 07:00

Van’ın Erçek Gölü yakınlarındaki sazlıkta yaşayan ve nesli koruma altında olan dikkuyruk kuşlarının sayısı koruma tedbirleri sayesinde arttı.

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Türkiye’deki yaklaşık 513 kuş türünden 240’ının görüldüğü Van Gölü Havzası’nda, yaban hayatının korunabilmesi için yapılan çalışmalar sürüyor. Havzanın önemli göllerinden Erçek Gölü de her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Havzanın en nadide kuşlarından olan dikkuyruklar da bu alanda yaşıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve önceki yıllara oranla sayıları artan dikkuyruk kuşlarını, ilgili kurumların yanı sıra jandarma ekipleri de sık sık devriye atarak koruyor.

Dikkuyruklara özel koruma

İKİ KATINA ÇIKTI

Daha önceki yıllarda sadece 20 çift dikkuyruk kuşunun geldiği sazlık alana, geçen yıl nisan ayında 50 çift geldi. Bu yıl yağışların yeterli seviyeye ulaşması ve alınan koruma tedbirleri sayesinde sayının 2 katına çıktığı belirlendi.

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Dikkuyruklara özel koruma

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, bu rakamlara yapılan koruma çalışmaları sayesinde ulaşıldığını belirtti. Aslan, “Eğer biz sulak alanlarımızı korursak, avı usulüne göre, geziyi usulüne göre yaparsak bundan sonra daha çok sayı ve tür göreceğiz. Bugüne kadar göremediğimiz kuşlarla da burada karşılaşacağız” diye konuştu.

 

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#Van#Erçek Gölü#Dikkuyruk

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