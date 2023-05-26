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Dikkuyruk nöbeti

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#Erçek Gölü#Van Gölü#Prof. Dr. Özdemir Adızel
Dikkuyruk nöbeti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

TÜRKİYE’deki yaklaşık 513 kuş türünden 240'ının görülebildiği Van Gölü havzasında, yaban hayatının korunabilmesi için yapılan çalışmalar sürüyor.

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Havzanın önemli göllerinden Erçek Gölü de her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Bölgenin en nadide kuşlarından olan dikkuyruklar da yine bu alanda yaşıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve önceki yıllara oranla sayıları artan dikkuyrukları, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 gün 24 saat devriye gezerek koruyor. Bu koruma çalışmaları sayesinde de bu nadide kuşlar bulundukları sazlık alanda güven içerisinde yaşamlarını sürdürüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, havzada daha önce sadece 15-20 çift olan dikkuyruk sayısının, yapılan sıkı koruma sayesinde geçen yıl itibarıyla yaklaşık 50 çifte ulaştığını söylüyor.

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#Erçek Gölü#Van Gölü#Prof. Dr. Özdemir Adızel

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