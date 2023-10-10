Dikkat! Zehirli zakkumla besleniyor

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Personel, ‘kamuflaj ustası’ olarak da bilinen kelebeğin adını bilmediği için görüntüleri, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar’a gönderdi. Prof. Dr. Satar, yalnızca geceleri uçabilen ve ‘dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği’ olarak bilinen ‘mekik kelebeği’nin havada asılı duran bir tür olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, kelebeğin insanlar için toksik etki yapan zakkum bitkisi ile de beslendiğini ancak zehri tolere edebildiğini vurguladı. Prof. Dr. Satar, kelebeğin zehri nasıl tolere edebildiğinin biliminsanlarınca hâlâ araştırıldığını, erginlerinin hiç kimseye bir zararı olmadığının ancak tırtıl hallerindeki tüyler nedeniyle dokunmamanın daha doğru olacağını kaydetti.