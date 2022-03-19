Dikkat! Sosyal medya dolandırıcıları, hasta çocuk profillerini kullanıyor

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Acımasız dolandırıcılık yöntemi, geçen haftalarda Instagram’da ‘Celal bebek’ ismiyle açılan ve 6 bin 191 takipçisi olan bir profil tarafından kullanıldı. Profilde sözde ‘İlknur’ isimli bir kadın, çocuğunun bir yıldır solunum cihazına bağlı yaşadığını, tedavisi için 55 bin liraya ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Oysa hesapta paylaşılan fotoğrafın internetten aratıldığında, Sakarya’da yaşayan ‘Azra’ isimli bir bebeğe ait olduğu ortaya çıkıyor. Sözde Celal bebeğe bağış toplamak için valilikten alınan iznin de, kanser tedavisi gören ‘Ayşe Nur İnak’ isimli bir çocuk için verildiği anlaşılıyor. Dolandırıcılar hasta çocukla ilgili gönderilen mesajları ise ‘Evladım yoğun bakımda’ cevabıyla geçiştirip, soru gönderen hesapları engelliyor.



KART BİLGİLERİ TEHLİKEDE



Bilişim teknolojileri ve siber güvenlik uzmanı Yavuz Sultan Selim Yüksel, son zamanlarda bu yöntemin çok kullanıldığını belirterek, dolandırıcıların sadece para talep etmekle kalmayıp aynı zamanda yasal olduğu iddia edilen linklerle kredi kartı bilgilerini de ele geçirdiğini söyledi. Yüksel, “Sosyal medyada birçok hesap görüyoruz. Bu hesaplarda, valilik izinleri, ailesiyle birlikte bir bebek, iletişim ve IBAN bilgilerinin olduğu görseller paylaşılıyor. Bunlara ufak bir para gönderseniz bile toplamda milyonlarca liranın insanlardan alındığını görüyoruz” dedi.



SENARYOLAR OLUŞTURUYORLAR



Bu dolandırıcılık yönteminin ‘yemleme’ anlamına gelen, ‘fishing’ olarak adlandırıldığını kaydeden Yüksel “Aldatmaya yönelik senaryolar oluşturuyorlar. İçerisinde yemler var. Yem nedir? Valiliğin izin belgesinin olduğu resmi bir kampanya. O valilik izninin gerçek olup olmadığını test etmek gibi bir şansınız yok. Örneğin sizi bir linke yönlendiriyorlar. O linke tıkladığınızda size bir bankanın ya da e-devlet sistemine benzeyen sistemin, sanki valiliğin sistemiymiş gibi bir kredi kartı sayfası çıkıyor. Bu sayfaya girdiğinizde kredi kartı bilgileriniz de ellerine geçiyor. Siz 50-100 liralık bağış yapacağım diye, samimi duygularla destek olmak istediğinizde, kredi kartı bilginiz çalınıyor. Anında hesabınızdan binlerce liralık para çekilebiliyor” diye konuştu.



FOTOĞRAF DA İZİN DE SAHTE

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Dolandırıcılığı fark edebilmek için paylaşılan fotoğrafların internetten aratılması gerektiğine dikkat çeken Yüksel şu uyarıları yaptı: “Bu gibi bağış kampanyalarına samimi olarak destekte bulunmak istiyorsanız, devletimizin resmi kanallardan oluşturduğu kampanyalar var. Buraların tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü sosyal medyada bir kontrol mekanizması olmadığı için, istismara her zaman açık bir durum var. Örneğin SMA hastası bir çocuğun fotoğraflarıyla sahte hesaplar ve sahte kampanyalar oluşturabiliyorlar. Google’dan o fotoğrafları aratmak çözüm olabilir. Ancak en önemlisi hiçbir linke tıklamamalıyız. Kredi kartı bilgilerinizi hiçbir şartta göndermemiz gerekiyor.”