Dikkat çeken gelişme! Türk savaş gemileri Akdeniz'de bekliyor...

'Oruç Reis'in 12 Ekim'de yeni sismik araştırma ve çalışmalar için Akdeniz'e açılmasının ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı farklı türlerde savaş gemileri de yeniden Akdeniz'e açıldı. Bölgede Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı çok sayıda fırkateyn, hücumbot, arama- kurtarma, yardım ve korvet gemileri görev yapıyor. Savaş gemileri, bölgedeki koy ve limanlarda bekleyişini sürdürüyor. Gemilere zaman zaman helikopterlerle eşlik edildiği ve erzak getirildiği görülüyor. Bazı gemilerle demir alınarak, bölgede görev sürdürülüyor. Gemilerin bekleyişi, en çok bölgeden geçen ve yatlarla Akdeniz'de tura çıkan turistlerin ilgisini çekiyor.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemilerin, Antalya ile Kalkan arasındaki bekleyişinin 22 Ekim'e kadar süreceği değerlendiriliyor.