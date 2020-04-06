Dijital kabinede 31 şehir brinfingi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında geçen hafta ilk kez video konferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısı, bugün de aynı yöntemle olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya, çalışmalarını sürdürdüğü İstanbul’daki Tarabya Köşkü’nden katılacak.

Kabine toplantısında koronavirüsle mücadele için yürütülen çalışmalar, alınan tedbirlerin sahaya yansıması ve önümüzdeki süreçte planlanan yeni önlemler ele alınacak. Toplantıda koronavirüsün ekonomide, ticarette, turizmde, eğitimde etkisi tüm yönleriyle ele alınacak. Kabinede koronavirüsün yayılmasının ardından ekonomik anlamda alınan tedbirlerle, esnafa ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanacak teşvikler konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kapsamlı bir sunum yapacak.

KAMPANYA DA ELE ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, koronavirüsle mücadelede gelinen son durumu anlatacağı toplantıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kışlalardaki tedbirler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başta 30 büyükşehire giriş-çıkış yasağı olmak üzere, 65 yaş üstüne ve 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma yasağının sahadaki son durumu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül cezaevlerindeki durumun yanı sıra infaz düzenlemesi hakkında kabineyi bilgilendirecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da maske, dezenfektan, solunum cihazı gibi ihtiyaç duyulan malzemelerin yerli imkanlarla üretimi ve salgının ticarete yansımaları konusunda Erdoğan’a brifing verecek. Toplantıda koronavirüs salgını nedeniyle yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlara dağıtılmak üzere başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’nda gelinen son durum ve toplanan bağışların nasıl dağıtılacağı da ele alınacak.