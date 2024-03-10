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Didim'de 2 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı

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#Aydın#Didim#Polis
Didimde 2 göçmen kaçakçılığı organizatörü tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2024 12:09

Aydın’da 47 kaçak göçmen ile onları Yunanistan'a götürmeye çalıştığı belirlenen 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Organizatör şüphelileri tutuklandı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler dün akşam saatlerinde ilçe merkezine yakın makilikte saklanan 47 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenleri Yunanistan'a götürmeye çalıştıkları tespit edilen M.M. ve M.Ö. yakalandı. Makilikte yapılan aramalarda 1 tekne motoru, 1 şişme bot, 7 şişirme pompası, 1 akü ve 50 litre benzin ele geçirildi. 2 organizatör işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Yakalanan 47 kaçak göçmen ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.(DHA)

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#Aydın#Didim#Polis

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