Didem Soydan’a ret kararı

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Aynı gün sosyal medya hesabı Instagram’dan da “Erotic saplantılı Dido, gider mi yapmış? Pornocu isyan etmiş bak hele...” ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım üzerine onur, şeref ve saygınlığına leke düştüğünü iddia eden Didem Soydan, Erol Köse’ye 20 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Davaya cevap veren Erol Köse ise, söz konusu Twitter hesabının kendisine ait olmadığını belirterek davanın reddini istedi. Uzun süreden beri Twitter kullanmadığını cevap dilekçesinde belirten Erol Köse, “Kaldı ki öyle bir şey söylemiş olsaydım bu erotik pozlar nedeniyle pornocu kelimesi hakaret içeriğini taşımazdı. Davanın reddini istiyorum” dedi.

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına Didem Soydan ile Erol Köse katılmazken, her iki tarafı da avukatları temsil etti. Kararını açıklayan mahkeme, gerekçesine sonradan açıklamak üzere Didem Soydan’ın davasını reddetti.