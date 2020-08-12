Dicle Üniversitesi personel alımı sonuçları açıklandı!

Dicle Üniversitesi personel alımı sonuçları sonrası listeleri yayımlayan personel daire başkanlığı, istenilen belgeler ile ilgili detaylara yer verdi. İşte, Dicle Üniversitesi personel alımı sonuçları listesi ve asil, yedek adaylardan talep edilen belgeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI

Dicle Üniversitesi, personel alımı sonuçları için şu duyuruyu yaptı;

"657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre Üniversitemiz bünyesinde istihdam edilmek üzere 13.07.2020 tarihli ve 31184 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 239 Sözleşmeli Personel alımı için müracaat edenlerden asıl ve yedek olarak belirlenen adayların isim listesi ektedir.

Asıl olarak belirlenen adaylar istenilen belgeleri Üniversitemiz Rektörlük zemin katı Misafir Salonunda 13-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında şahsen teslim edeceklerdir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedeceklerdir. Teslim etmeyenlerin yerine yedek adaylar sırasıyla web sayfamızda ilan edilerek çağrılacaklardır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup kazanan adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İlanen duyurulur."

İSTENEN BELGELER :

1- Sağlık Durumu Beyanı için tıklayınız

2- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten alınabilir.)

3- Vesikalık Fotoğraf (3 Adet)

4- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

5- Mezuniyet Belgesi ( Aslı veya noter onaylısı )

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Aslı ibraz edilecektir.)

7- KPSS (B) grubu sonuç belgesi ( Barkotlu internet çıktısı )

8- SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ( E-Devletten alınabilir - Deneyim Belgesi istenilen unvanlar içindir.)

9- İmzalı ve onaylı Deneyim Belgesi (İlanda Deneyim Belgesi istenilen unvanlar içindir.)

10- İlanda “Alanında Eğitim veya sertifika almış olmak “ diye belirtilen unvanlar için belgeler onaylı imzalı olacaktır.

Not : Puanı yüksek olup da listede adı olmayanlar, ilanda belirtilen şartları taşımadığından başvuruları reddedilmiştir.

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