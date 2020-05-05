Normalleşmenin ilk adımları böyle atılacak! AVM ve kuaförler için yeni mesai saatleri

Koronavirüs salgını sınırlamalarının kademeli şekilde esnetilmesi ile ilgili düzenlemeleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için müjde verdi. Düzenlemelerin esnetilmesinin mayıs, haziran ve temmuz aylarına yayılarak yapılacağını söyleyen Erdoğan, “Şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırmasını 7 il için bitiriyoruz. Diğer illerimizdeki seyahat kısıtlaması 15 gün uzatılmıştır” dedi.

Konuyla ilgili detayları ve kulis bilgileri ise CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova canlı yayında açıkladı.

Dicle Canova'nın açıklamaları şöyle:

Kurallar henüz belli olmadı. Bugün öğleden sonra yapılması beklenen bir toplantı var. İçişleri, Sağlık ve Ticaret Bakanlıklarının bürokratları bir araya gelecek ve çalışma saatlerinden uyulacak kurallara, randevu sistemine kadar birçok kritik başlık belirlenecek. Ortak kullanılan malzemeler... Kuaförler için tarak mesela... Kişiye özel mi olacak, müşteriler kendisi mi getirecek? Çok ince detaylı bir rehber göreceğiz.

(Çalışma saatleri nasıl olacak?) Sabah 8'den gece 10-11'e çalışabilecekler mi? Hayır, bunu net olarak söyleyebilirim. Yeni mesai saati belirlenecek, Bilim Kurulu'nun da tavsiyesi doğrultusunda. Tıpkı marketlerin yeni normali gibi. Marketler de sabah 9-akşam 9 çalışıyor artık. Eskiden akşam 10'a kadar çalışabiliyorlardı. Şimdi AVM'ler için de buna yakın bir saatin belirlenmesi bekleniyor. Kuaför ve güzellik salonu gibi hizmetlerde de gece geç saatlere sarkmaması, daha kısıtlı bir saat üzerinden işlerini yapmaları öngörülüyor. Çalışma devam ediyor, henüz netleşmedi. Netleştikten sonra usül ve kuralları göreceğimiz İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlanacak. Hijyen kurallarını da Sağlık Bakanlığı bir rehber haline getirecek ve meslek odalarına gönderilecek. Şuana kadar mesleklere ilişkin 11 ayrı rehber olduğu bilgisine ulaştım. Kuaför, berber, güzellik salonu için hazırlık yapılıyor.

(Maske satışları nasıl olacak, nerede satış gerçekleşecek?) Edindiğim ilk bilgilere göre eczanelerde satışı gerçekleşecek. Bunun dışında marketlerde de maske satılabilecek. Birçok yerde maske satışı olacağı bilgisini edindim. İnternet üzerinden, alışveriş portallarından da maske satılacak. Tabi bir fiyat üst sınırı olacak ve farklı maske tipleri için standartlar belirlenecek.

(Turizmdeki sezon hazırlığı...) Hafta sonundan evvel bu açıklanacak. Turizm ve Kültür Bakanı kendisi açıklayacak. 3 gün içinde turizme dönük eylem planına ilişkin açıklamayı göreceğiz. Haziran ayı itibarıyla turizmin başlaması bekleniyor. İlk aşamada tüm oteller açılmayacak. Bir kademeli geçişten söz ediyoruz. Kriterlere uyan bazı büyük oteller kısmen işletilecek, tam kapasite açılmayacak. Açık büfe kalıyor ama cam panelde kapalı sunulacak ve personel servis yapacak. Havuzlardaki klor oranı artırılacak, plajlardaki şezlonglar arası 2 metre olacak gibi kurallar gelecek. 3 gün içinde bunlar duyrulacak.

Ayrıntılar geliyor...