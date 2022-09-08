DİAYDER’e kayıp para davası

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Derneğin ismi ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) aldıkları yardımları PKK terör örgütüyle bağlantılı kişilere verdikleri iddiasıyla gündeme gelmişti. 23 DİAYDER üyesine 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Mülkiye Müfettişleri de DİAYDER’in para trafiğini takibe almıştı. İncelemede 104 bin 376 liranın nereye harcandığı tespit edilemedi. Soruşturma sonunda derneğin eski yöneticisi Mehmet Şimşek, şimdiki başkanı Ekrem Baran ve kayıtları tutan Rıza Oğur hakkında ‘güveni kötüye kullanma’ suçundan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 28’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklu bulunan Ekrem Baran, SEGBİS’le bağlandı. Baran, “İddia hakkında bilgim yok” dedi. Duruşma, diğer iki sanığın savunmalarının alınması için ertelendi.