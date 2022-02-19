DİAYDER davası başladı... ‘İBB din adamı alıyordu, biz de Şafi’lere duyurduk’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Suriyelilere nüfus ayarıSuriyelilere nüfus ayarı#Suriyeli
Yıldızların arkasındaki karanlık Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...Yıldızların arkasındaki karanlık! Kime dokunsa şampiyon oluyor ama...#Eteri Tutberidze
Medipol Başakşehirli Trezeguetin Süper Lige dönüşü muhteşem olduMedipol Başakşehirli Trezeguet'in Süper Lig'e dönüşü muhteşem oldu! #Trezeguet
Günde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılıkGünde 60 kişi dolandırılınca... Tele çakallara özel savcılık#Dolandırıcı
Vahşetin tek şahidiVahşetin tek şahidi#Sıla Şentürk
Putin saldırı kararı aldı mı Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladıPutin saldırı kararı aldı mı? Biden dünyanın merak ettiği soruyu yanıtladı#Biden
Bizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamalarıBizim gıdalarda KDV indi, ya canlarımızın mamaları?#Hayvan Maması
Yüzde 90 indirim aldatmacası bitiyor'Yüzde 90 indirim' aldatmacası bitiyor#Sahte İndirim
COVID-19’da ölüm rakamları azaltılabilir miCOVID-19’da ölüm rakamları azaltılabilir mi#COVID-19
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorumWordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"#Wordle
Bakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruzBakan Dönmez açıkladı: Ticarethanelerde yeni indirim tarifesi için çalışıyoruz#Fatih Dönmez
Beyoğlunda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldıBeyoğlu'nda iki kişiyi hastanelik etmişti... Pitbull silah sayıldı!#Pitbull
Bakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştuBakan Kasapoğlu ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar gençlerle buluştu#Aziz Sancar
Olaylı derbide zafer G.Saray Nefi deviren F.Bahçe BekonunOlaylı derbide zafer G.Saray Nef'i deviren F.Bahçe Beko'nun#Fenerbahçe Beko
Harry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacakHarry, dönmek istiyor: Burası onun evi ve hep öyle kalacak#Prens Harry
HABERLERGündem Haberleri

DİAYDER davası başladı... ‘İBB din adamı alıyordu, biz de Şafi’lere duyurduk’

#DİAYDER#İBB#Dava
DİAYDER davası başladı... ‘İBB din adamı alıyordu, biz de Şafi’lere duyurduk’

Terör örgütü PKK/KCK’nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına 7’si tutuklu, 11’i tutuksuz sanık katıldı. 2 tutuklu sanık ile bir tutuksuz sanık ise SEGBİS’le duruşmada yer aldı.

Haberin Devamı

Duruşmayı izleyenler arasında CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Necdet İpekyüz, Zeynel Özen, Ali Kenanoğlu ve Züleyha Gülüm vardı.

Aralık 2016’dan itibaren DİAYDER’in başkanlığını yaptığını belirten sanık Ekrem Baran suçlamaları kabul etmedi. Baran ifadesinde şöyle dedi: “Din Alimleri Derneği yalnız Kuran-ı Kerim’den emir almış bir dernektir. Derneğimizin KCK veya illegal başka bir yapıyla ilişkisi yoktur, olamaz da. Sivil toplum örgütüyüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile de sivil toplum örgütü olarak ilişkimiz vardır. İBB tarafından din adamlarının işe alınacağı duyurusu yapıldı. Biz de Şafi’lere duyurduk. Şafi gassallar da işe alındı.

100’ER LİRALIK 300 KART VERDİLER

Haberin Devamı

İBB’ye yardım yapması için 600 ailenin ismini verdik. Bizlere 100’er TL’lik 300 kart verildi. Biz de ayrım yapmaksızın ihtiyaç sahibi olan ailelere verdik. Değer ailelerine (ölen PKK’lıların aileleri) verin diye bir şey söylemedim.”

335 sayfalık iddianamede, ‘DİAYDER’in referansı ile İBB’de işe alınan örgüt üyesi ve sempatizanların aldıkları maaşın bir kısmını derneğe verdikleri’ öne sürüldü. İBB tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanları tarafından ‘değer aileleri’ne dağıtıldığı iddia edildi. İddianamede, şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİAYDER#İBB#Dava

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor

İddiası çok büyük, suçlamalar çok korkunç! Elon Musk Neuralink ile nereye koşuyor?

#Elon Musk