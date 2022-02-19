DİAYDER davası başladı... ‘İBB din adamı alıyordu, biz de Şafi’lere duyurduk’

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Duruşmayı izleyenler arasında CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP milletvekilleri Nimetullah Erdoğmuş, Hüda Kaya, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Necdet İpekyüz, Zeynel Özen, Ali Kenanoğlu ve Züleyha Gülüm vardı.

Aralık 2016’dan itibaren DİAYDER’in başkanlığını yaptığını belirten sanık Ekrem Baran suçlamaları kabul etmedi. Baran ifadesinde şöyle dedi: “Din Alimleri Derneği yalnız Kuran-ı Kerim’den emir almış bir dernektir. Derneğimizin KCK veya illegal başka bir yapıyla ilişkisi yoktur, olamaz da. Sivil toplum örgütüyüz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile de sivil toplum örgütü olarak ilişkimiz vardır. İBB tarafından din adamlarının işe alınacağı duyurusu yapıldı. Biz de Şafi’lere duyurduk. Şafi gassallar da işe alındı.

100’ER LİRALIK 300 KART VERDİLER

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İBB’ye yardım yapması için 600 ailenin ismini verdik. Bizlere 100’er TL’lik 300 kart verildi. Biz de ayrım yapmaksızın ihtiyaç sahibi olan ailelere verdik. Değer ailelerine (ölen PKK’lıların aileleri) verin diye bir şey söylemedim.”

335 sayfalık iddianamede, ‘DİAYDER’in referansı ile İBB’de işe alınan örgüt üyesi ve sempatizanların aldıkları maaşın bir kısmını derneğe verdikleri’ öne sürüldü. İBB tarafından derneğe verilen market yardım kartlarının örgüt sempatizanları tarafından ‘değer aileleri’ne dağıtıldığı iddia edildi. İddianamede, şüphelilerin ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçlarından 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.