DHMİ 24 asistan hava trafik kontrolörü alımı yapacak! İşte personel alımının ayrıntıları
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün (DHMİ) Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, sınavla alımı yapılacak söz konusu personel, kurumun taşra teşkilatında görev yapacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ), 24 asistan hava trafik kontrolörü alacak. Sınava girecek adayların, 8-26 Şubat 2021'de "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden başvuruda bulunması gerekiyor.
Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. Aday listesi, sınav tarihi, yeri ve saati kurumun resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecek.
Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek, yine resmi internet adresinden duyurulacak.
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