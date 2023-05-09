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DHKP-C’ye ‘RedHack’ operasyonu

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#DHKP/C#Operasyon#Ankara
DHKP-C’ye ‘RedHack’ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 07:00

Ankara merkezli 19 ilde terör örgütü DHKP-C'nin siber yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 'RedHack' üyesi 33 şüpheli, gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, terör örgütü DHKP-C'nin siber yapılanmasına yönelik 1 yıl önce soruşturma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan çalışmada 'RedHack' isimli illegal yapılanma içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının sahte hesap kullanıp, yetkisiz erişim eylemlerini 'Zone-H' adlı internet sitesinde yayımladıkları belirlendi. Şüphelilerin, 450'si kamu kurum ve kuruluşlarına ait toplam 10 bin 17 internet sitesine hack’leme gerçekleştirdiği saptandı. Ayrıca hacker’ların birçoğunun terör örgütleri DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK'ya üye olmak veya propagandalarını yapmaktan suç kayıtlarının bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerden 2'sinin ise FETÖ/PDY üyesi olmaktan kaydının olduğu belirlendi. Kimlik ve adresleri belirlenen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 19 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda 33 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

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#DHKP/C#Operasyon#Ankara

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