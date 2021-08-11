DGS'de ham puan nedir?

DGS puan hesaplama ve ham puanlarla ilgili bilgiler, 2021 DGS kılavuzunda yer alıyor. Yayınlanan kılavuza göre, sayısal ve sözel bölümleri için adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilir.

Adayların, sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanmaktadır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmamaktadır.

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