DGS ne zaman? 2021 DGS sınavı için ÖSYM'den tarih açıklaması
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınav tarihi, 2 yıllık üniversite mezunu olan pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından her yıl belirli tarihte başvurusu alınan DGS için müracaatlar, internet üzerinden gerçekleşebiliyor. Peki, DGS ne zaman yapılacak? İşte, 2021 DGS sınavı ne zaman yapılacak sorusu için ÖSYM'den net tarih açıklaması
ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisine göre DGS, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvurusu ise 21-31 Mayıs tarihlerinde alınacak. Sınav sonuçları 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS PUANINA OKUL PUANI EKLENİYOR MU?
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.