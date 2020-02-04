DGS 2020 ne zaman? DGS başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağlayacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) bu yılda belirtilen tarihler içerisinde gerçekleşecek. DGS'nin başvuru ve sınav tarihi ÖSYM'nin 2020 takvimiyle paylaşılmıştı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 5 Temmuz’da yapılacak DGS için başvurular 13-21 Mayıs 2020 tarihleri arasında alınacak.



Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek. Sınavla ilgili kılavuza da ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.



Sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testinin uygulanacağı ve adaylara 150 dakika sürenin verileceği DGS'de geç başvuru günü 2 Haziran olarak belirlendi.

DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2020 başvuru kılavuzunun DGS başvuru tarihine kısa bir süre kala ÖSYM'nin resmi sayfası üzerinden paylaşılması bekleniyor.

DGS'YE KİMLER GİREBİLİR?

DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezuniyet şartı aranacak. Bu yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilecek.