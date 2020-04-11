MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürüyor
GeriGündem Dezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürüyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 11.04.2020 - 14:33,Son Güncelleme:

Dezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürüyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dezenfekte işlemleri sokağa çıkma yasağında da sürüyor
Abone Olgoogle-news

Eyüpsultan Belediyesi temizlik ve dezenfeksiyon ekipleri sokağa çıkma yasağı esnasında da dezenfekte ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler ilçe genelinde vatandaş sağlığını koruma amacıyla cadde ve sokaklarda gerçekleştirdikleri dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sokağa çıkma yasağı ilan edilen iki gün boyunca da sürdürecek. Çalışmalar sırasında cadde ve sokakların detaylı olarak yıkandığı, bina girişleri ve parkların en ince ayrıntılarına kadar dezenfekte edildiği duyuruldu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle