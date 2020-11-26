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​Halil İbrahim KARABIYIK- Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 26.11.2020 - 09:06 | Son Güncelleme:

Devriye gezen polis ekipleri, iki farklı sokakta 3 yaralı buldu

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Devriye gezen polis ekipleri, iki farklı sokakta 3 yaralı buldu
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İZMİR'in Balçova ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, farklı sokaklarda yerde yatan 3 yaralı buldu. Hastaneye kaldırılan yaralıların, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştıkları tespit edildi.

Olay, saat 03.00 sıralarında Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Balçova Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, devriye sırasında Sokullu Sokak'ta 2 kişiyi yerde yaralı buldu. Ekiplerin çağırdığı ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Bu sırada, devriye gezen başka bir polis ekibi de Yeşil Cami Sokak'ta bir yaralıyla karşılaştı. Bu kişi de sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredekilerin ifadesine başvurdu, bu kişilerin silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığını tespit etti. Husumetli olduğu ileri sürülen iki grubun birbirlerini yaraladığı saptandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

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