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Haluk TURGUT/DARICA(Kocaeli), (DHA)-
Haber Giriş: 04.12.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Devriye gezen bekçiler bu halde buldu!

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Devriye gezen bekçiler bu halde buldu!
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde metruk binada bonzai içen Fırat O.(23), devriye gezen bekçileri tarafından baygın halde bulundu. Üzerinde uyuşturucu madde ele geçirilen genç, hastaneye kaldırıldı.

Dün gece yarısı Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Elek Sokak'ta devriye gezen bekçiler, metruk binada hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin uyuşturucu kullandığını ve bayıldığını belirlediği Fırat O., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fırat O.'nun üzerinde 3,23 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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