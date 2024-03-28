Devrim otomobilinin kahramanı hayata veda etti

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İSTİKLAL Savaşı gazilerinden Mehmet Adil Güngen’in oğlu Gündüz Sait Güngen (99), 19 yaşında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) bursluluk sınavını kazanarak üniversite eğitimi için ABD’ye gitti. Yüksek mimar mühendis olarak Türkiye’ye dönen Güngen, vatani görevini yaptıktan sonra bursunu ödeyebilmek için TCDD’de işe başladı. Güngen, uzun yıllar TCDD’de çalıştı. TCDD’den sonra ilk Sivil Havacılık Genel Müdürü oldu. Daha sonra ODTÜ Mimarlık Fakültesi kurucu öğretim üyeliği görevinde bulundu. Güngen, 15 Mayıs 1961’de dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in talimatıyla, Eskişehir Demiryolu Fabrikası’nda, 129 günde üretilen Devrim otomobilinin kaporta ekibinde yer aldı. Devrim otomobilinin 4 prototipini yapan 24 mühendisten biri olan 2 çocuk babası Güngen, 15 Mart’ta 99 yaşında hayatını kaybetti. Güngen, ailesi, yakınları ve çok sayıda kişinin katıldığı törenle Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Güngen’in vasiyeti üzerine cenazede tabutunun üzerine Türk bayrağı örtüldü.

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‘KISITLI SÜRE VERİLMİŞ’

Lale Güngen Çakmak, babasının Devrim otomobiline ilişkin anılarını şöyle anlattı: “Müthiş kısıtlı bir süre verilmiş bu aracı bitirmek için. Plan 29 Ekim’de bu arabaları hipodromda yürütmek. Son ana kadar arabanın ismi belli değilmiş. 10 Ekim’de arabanın adının ‘Devrim’ olduğu bildirilmiş. Babam öndeki amblemi, ‘Devrim’ yazısını son anda tasarlamış ve ondan sonra bu arabayı tamamlamışlar.”

Lale Güngen Çakmak, 2019’da babasını Eskişehir’deki Devrim Arabaları Müzesi’ne götürdüğünü ve babasının Devrim aracını yeniden incelediğini söyledi.